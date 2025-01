Al Museo Ribezzo di Brindisi, in piazza Duomo, martedì 4 febbraio, alle ore 17:00, nell’ambito della rassegna culturale “Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell’autore con l’altro da sé”, organizzata dal Polo BiblioMuseale di Brindisi, diretto dall’arch. Emilia Mannozzi, sarà presentato con il Club Inner Wheel Brindisi “Cristina Cordella” e la collaborazione del Club Inner Wheel Francavilla Fontana “Terra degli Imperiali”, il libro ““UNI-VERSI PARALLELI” scritto da Giulia Cesaria.

La rassegna, come è noto, propone percorsi di approfondimento fra arte, letteratura, saggistica e attualità, in cui gli Autori conversano sui contenuti della propria opera con un “Altro da sé”, alla ricerca del proprio vero “volto”.

Dialogherà con l’Autore, Aloisia Cagnazzo Lamberti – Presidente Inner Wheel Club di Brindisi “Cristina Cordella”.

Sinossi

UNI-VERSI, versi unici tra UNIVERSI PARALLELI, che si confrontano, che si scontrano per poi fondersi, creando nuove stelle, nuovi mondi, nell’infinito espandersi di quel multiverso, che è la nostra esistenza.

Una metafora della vita, di quel sentire che ci rende unici, ma uguali, in quel perenne scontro generazionale, che ci vede camminare insieme, anche se su scie emozionali parallele e opposte, per poi ritrovarsi e fondersi, creando nuove idee, nuovi traguardi, migliori aspettative rivolte al benessere di un’umanità in continua evoluzione, fatta di particelle di uno stesso Cosmo, che ci appartiene e si espande, contenendoci.

Generazioni a confronto dunque, un esperimento generazionale che, nello scontro-incontro, ha creato idee innovatrici, diversi modi di osservare la realtà, di pensare e di scrivere, dando vita a percezioni liriche, luci intense, tra infiniti uni-versi.