Nel pomeriggio di oggi, la sottoscrizione del protocollo d’intesa per la valorizzazione del ricco patrimonio librario e archivistico custodito presso la Scuola “Giosuè Carducci”: l’obiettivo comune è il completamento di un “Museo della Scuola” e la fruizione collettiva di un complesso di beni di eccezionale valore storico-culturale. Si tratta di una delle poche realtà esistenti in Italia e, come è stato ricordato in occasione dell’incontro svoltosi a Palazzo dei Celestini, un importante primo passo è stato già compiuto attraverso l’allestimento di due spazi, di cui uno è la fedele riproduzione di un’aula scolastica di inizio Novecento, mentre l’altro accoglie documenti originali, i più antichi risalenti al 1872, aprendo un’affascinante finestra temporale sulla vita scolastica, e non solo, del secolo scorso. Il primo step è stato traguardato grazie alla sinergia tra la Scuola, la Biblioteca comunale “Ugo Granafei” e la Soprintendenza Archivistica e bibliografica della Puglia che, a seguito di segnalazione e di conseguente sopralluogo della dott.ssa Giovanna Bino, ha comunicato con una nota a firma del Soprintendente, dott. Marco Bascapè, la disponibilità a prestare supporto tecnico-scientifico per la realizzazione del progetto.

All’incontro per la firma dell’accordo, siglato dal sindaco della città di Mesagne Antonio Matarrelli, e dalla prof.ssa Patrizia Carra, che da dirigente scolastica del Primo circolo didattico “Carducci” ha seguito il progetto, hanno partecipato l’assessore comunale alle Politiche Sociali Anna Maria Scalera; il direttore della Biblioteca di Mesagne, Alessia Galiano; le docenti Silvia Solimeo e Anna Rita Vinci, e il presidente del Consiglio di Circolo, Carmelo Romano. Tutti concordi sul percorso da fare perché, sono fiduciosi, tanta condivisione continuerà a dare buoni frutti.