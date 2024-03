HAPPY CASA BRINDISI-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: 89-82 (22-20, 47-48, 66-70, 89-82)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 15 (1/5, 3/5, 4 r.), Laquintana 11 (3/4, 1/1, 3 r.), Sneed 17 (2/7, 2/5, 3 r.), Laszewski 6 (2/4, 0/1, 2 r.), Smith 4 (2/2, 4 r.), Riismaa 6 (2/2 da tre, 1r.), Lombardi (1 r.), Bartley 1 (0/1, 0/2, 7 r.), Bayehe 7 (3/4, 0/2, 7 r.), Washington 22 (3/7, 3/4), Seck ne, Buttiglione ne. All.: Sakota.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Hubb 6 (2/4 da tre, 2 r.), Alviti 12 (1/4, 1/2, 3 r.), Niang 16 (8/0, 0/1, 5 r.), Conti 3 (1/3 da tre, 1 r.), Forray 12 (2/4, 2/3, 1 r.), Cooke (0/1, 3 r.), Grazulis ne, Biligha 8 (2/8, 4 r.), Mooney 17 (3/3, 3/5, 3 r.), Baldwin 8 (0/8, 2/7, 6 r.). All.: Galbiati.

ARBITRI: Baldini – Gonella – Catani.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 20/22, Trento 17/18. Perc. tiro: Brindisi 29/56 (11/22 da tre, ro 8, rd 24), Trento 27/63 (11/26 da tre, ro 12, rd 18).

Vittoria di fondamentale importanza per la Happy Casa Brindisi che sconfigge la Dolomiti Energia Trentino con il punteggio di 89-82 al termine di una partita equilibrata, lottata e condotta nel finale infuocato al PalaPentassuglia. Decisivo il parziale dell’ultimo quarto in cui Brindisi concede solo 12 punti all’attacco ospite a fronte dei 23 realizzati dai biancoazzurri. Un break firmato da Laquintana, autore di una prestazione molto positiva con 11 punti e 4/5 al tiro, ed Eric Washington MVP del match a quota 22 punti e 4 assist a referto.

Molto combattiva la Dolomiti di coach Galbiati, arrivata al PalaPentassuglia priva nella rotazione lunghi di Udom e Grazulis, capace di realizzare 48 punti nel primo tempo al PalaPentassuglia. La Happy Casa stringe le maglie in difesa al rientro in campo e riesce ad avere ottimo apporto da parte di tutti gli uomini a disposizione. Laquintana, Riismaa (due su due da tre punti), Morris e Smith garantiscono 36 punti totali dalla panchina, un plus di notevole importanza per coach Sakota. Finale vincente al PalaPentassuglia in vista di un finale di stagione ancora tutto da scrivere.Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi