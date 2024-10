La segreteria provinciale del Partito Democratico di Brindisi saluta e ringrazia Antonio Macchia per l’impegno profuso nel corso degli otto anni che lo hanno visto alla guida della CGIL territoriale. Un periodo intenso e carico di sfide per la nostra Provincia, teatro, ancora oggi, di crisi produttive, di vertenze e di cambiamenti epocali destinati a mutare irreversibilmente il tessuto economico, produttivo e sociale del territorio. Nel corso di questi anni, su temi come la sostenibilità ambientale del nostro sistema industriale, i nuovi scenari di sviluppo, la qualità del servizio sanitario pubblico, la tutela dell’ambiente, il ciclo dei rifiuti, le infrastrutture e i trasporti, costante è stato il rapporto con Antonio Macchia e la CGIL. Nel salutarlo, augurandogli buon lavoro per il suo nuovo ruolo alla guida dell’Alpaa Puglia, lo ringraziamo per la disponibilità al confronto e al dialogo, sfociato recentemente nel forum per lo sviluppo, che auspichiamo possa proseguire come metodo di lavoro per imbastire un discorso pubblico sulle scelte di cui Brindisi e la sua provincia hanno bisogno. A Massimo Di Cesare, nuovo Segretario generale della CGIL di Brindisi, rivolgiamo il nostro saluto e il nostro augurio di buon lavoro per il suo mandato, rinnovando sin da ora la nostra disponibilità ad un impegno comune a tutela del mondo del lavoro ed in favore dello sviluppo economico, sociale e culturale della nostra Provincia.

