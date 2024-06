Il Partito Democratico di Brindisi esprime orgoglio e soddisfazione per lo straordinario risultato elettorale che lo ha confermato ancora una volta primo partito in città.

Questo successo è il frutto dell’impegno di tutti e della candidatura di Antonio Decaro, che ha saputo infondere fiducia ed entusiasmo anche a chi, grazie a lui, si è avvicinato al PD per la prima volta e che continuerà a far parte della nostra comunità.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato, che premia il duro lavoro e la dedizione di tutta la nostra squadra. La candidatura di Antonio è stata determinante, poiché ha portato una ventata di energia positiva, coinvolgendo nuove persone nel nostro progetto politico,” dichiara Francesco Cannalire, segretario cittadino del Partito Democratico di Brindisi. Questo risultato rappresenta un’importante iniezione di forza e fiducia per il nostro impegno futuro, anche per quanto riguarda il nostro ruolo di opposizione costruttiva e unitaria nel Comune di Brindisi. Da oggi saremo ancora più motivati a lavorare con determinazione per il bene della nostra comunità, proponendo soluzioni concrete e collaborando con tutte le forze politiche e civiche”.

Il Partito Democratico di Brindisi ringrazia tutti i cittadini che hanno riposto la loro fiducia nel nostro progetto e si impegna a continuare a lavorare con trasparenza, dedizione e spirito di servizio per il futuro di Brindisi.

PARTITO DEMOCRATICO DELLA CITTA’ DI BRINDISI