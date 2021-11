La gara perfetta. Non c’è altra definizione per descrivere la grande vittoria messa a segno dalle ragazze di coach Adolfo Rampino che svettano al secondo posto della classifica provvisoria con ben 14 punti. Ottimo approccio al match delle biancazzurre che ben presto mettono in difficoltà le marchigiane del Farmacia Casciotti Volley. Primi due set sontuosi, con parziali che non lasciano spazi a interpretazioni e che le fasanesi chiudono agevolmente. La musica cambia nel terzo e decisivo gioco, complice la stanchezza e un cambio di modulo messo in atto da coach Concetti che costringe le biancazzurre ad inseguire sino al 22- 24. A quel punto viene fuori tutto il carattere di Cristofaro e compagne che prima pareggiano i conti e nei successivi giochi chiudono la sfida con un perentorio 27-25.

“Con una grande impennata di orgoglio – commenta coach Rampino – abbiamo difeso e contrattaccato benissimo riuscendo a fare nostro il set. È stato un set grandioso e ben vengano queste situazioni perché il pubblico si è divertito e ha potuto gioire di una vittoria strepitosa. Situazioni che devono essere da monito per le mie ragazze. Da questi momenti possono crescere non solo tecnicamente ma anche dal punto di vista della conoscenza dei nostri avversari che praticano tutti un buon volley rendendo questo campionato difficile e molto equilibrato”.

Pubblico delle grandi occasioni che alla fine della gara ha salutato con un lunghissimo applauso le proprie ragazze che nel prossimo week end osserveranno un turno di riposo solvo poi tornare in campo il 4 dicembre prossimo ospitando il Bisceglie.

ll tabellino della gara

Il Podio volley Fasano – Farmacia Casciotti Volley 3-0

(25-19; 25-16; 27-25)

Il Podio volley Fasano: Tarantino E, Albanese, Iacca, Tonina, Tarantino S, Di Paola, Corallo, Cristofaro, Trabucco, Maggi, Sibilio, Cofano, Sollecito. All. Rampino

Farmacia Casciotti Volley: Zamponi, Concetti A, Foglia, Bovari, Concetti B, Esposito, Nalmodi, Cingolani, Isolani, Piccirillo, Morgoni. Coach concetti

Arbitri: Giuseppe Pellè e Raffaele Mansi

La classifica della serie B2 Femminile – Girone L – VI giornata

Corplast Corridonia (5) 15; Il Podio volley Fasano (6) 14; Lg Umbyracing Futura Teramo (4) 11; Gada group Pescara (5) e Lavinia group Trani (6) 9; Primadonna volley Bari (4) 8; Farmacia Casciotti Potenza Picena (5) e Dannunziana V. scholl Pescara (6) 6; Ceteas volley Montesilvano (6) e Centrodiesel Pagliara (6) 4; Sportilia V. Bisceglie (5) 1.