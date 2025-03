Presso la sede dell’Associazione “Di Vittorio”, in prima assoluta la silloge “Diario di un autodidatta”; l’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale “Solidea 1 Utopia”.

In occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Poesia – ricorrenza istituita dall’Unesco nel 1999 allo scopo di diffondere l’arte poetica come strumento di incontro e di dialogo – l’Associazione Culturale “Solidea 1 Utopia” ospiterà a Mesagne il poeta Alfonso Guida, che presenterà per la prima volta la sua raccolta “Diario di un autodidatta”, edizioni Guanda, nella collana diretta dal poeta, saggista e traduttore Mario Santagostini. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale, si svolgerà sabato 22 marzo a partire dalle ore 18.00, presso la sede dell’associazione “G. Di Vittorio” in via Castello al civico 20. Dialogherà con l’autore Rita Greco, poetessa e vicepresidente di Solidea.

L’approdo di Alfonso Guida a una casa editrice prestigiosa come Guanda – guidata ai suoi esordi da poeti del calibro di Attilio Bertolucci e Giovanni Raboni – è il riconoscimento, anche da un punto di vista editoriale, di un autore già annoverato tra i massimi esponenti del panorama poetico contemporaneo, un autore prolifico e appartato, che ha scelto di consegnare a San Mauro Forte, piccolo borgo della Lucania in cui è nato, la propria condizione di eremita e di dedicare l’intera vita alla poesia.

Con “Diario di un autodidatta”, Guida offre al lettore il racconto autobiografico in versi, coraggioso e illuminante, della perdita e della riconquista, dello sradicamento e della ricomposizione, del disorientamento e del ritorno a sé attraverso la parola, una parola fatta presenza viva, una parola-corpo, capace di incidere con pari intensità la geografia interiore e il luogo d’origine che l’ha connotata, in un viaggio a ritroso che sempre riconduce a un Sud mitico e ancestrale, “paese in guerra, rimasto appeso a un filo di cenere, di culla”, che il poeta, indomito, continua a salvare.

Breve biografia del poeta

Alfonso Guida è nato e vive a San Mauro Forte, in Lucania. Nel 1998 ha vinto il premio Dario Bellezza per l’opera prima con la raccolta “Il sogno, la follia, l’altra morte”. Nel 2002 ha vinto il Premio Montale con la plaquette “Le spoglie divise [Quindici stanze per Rocco Scotellaro]”. I suoi versi sono apparsi su numerose antologie e riviste. Ha pubblicato, tra gli altri, “Il dono dell’occhio” e “Irpinia” (Poiesis, 2011 – 2012), “Ad ogni passo del sempre” (Aragno, 2013), “L’acqua al cervello è una foglia” (Lietocolle, 2014), “Poesie per Tiziana” (Il Ponte del Sale, 2015), “Luogo del sigillo” (Fallone, 2017), “La farragine” (Casa del libro Mandese, 2024). Per la rivista di poesia “Avamposto” cura la rubrica “Golpe”.