Questo pomeriggio, nella sede del Consiglio regionale della Puglia, il Presidente Toni Matarrelli ha ricevuto in visita istituzionale il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Brindisi, il Colonnello Agostino Scala.

“A nome del Consiglio regionale e mio personale, rivolgo al Colonnello Agostino Scala i più sinceri auguri di buon lavoro per il prestigioso e delicato incarico” dichiara il Presidente Matarrelli. “Il Consiglio regionale è al fianco dell’Arma dei Carabinieri, da sempre presidio fondamentale e capillare sul territorio. Momenti di incontro come questo sono utili per rinnovare il rapporto di collaborazione tra Istituzioni e Forze dell’Ordine, essenziale per rafforzare la cultura della legalità e la sua promozione, sempre al servizio della comunità”.

Al termine dell’incontro, il presidente Matarrelli ha donato al Colonnello Scala il crest istituzionale della Regione Puglia.