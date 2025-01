Si è tenuto il giorno 21 gennaio 2025 l’incontro tra la Presidente dell’Unione Nazionale Ambulatori Poliambulatori Enti e Ospedalità privata (UAP), Dott.ssa Mariastella Giorlandino, la Vicepresidente (UAP), Dott.ssa Elisa Interlandi ed il Presidente dell’Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi (ABIFB), Dott. Marco Giaimis presso la sede di Montecitorio news 24 in Piazza Montecitorio, 116 a Roma.

Giaimis, biologo brindisino ha dimostrato la sua preoccupazione sulla situazione critica che affligge la sanità privata accreditata, circa il nuovo nomenclatore tariffario.

Se non verrà fatto nulla dallo Stato per risolvere il problema, gli utenti delle strutture private accreditate si riverseranno nei presidi sanitari pubblici, andando ad aumentare le liste d’attesa con un danno sulla salute dei cittadini senza precedenti.

A rischio quindi la salute dei cittadini ed anche migliaia di posti di lavoro per via dei tagli effettuati ai rimborsi delle prestazioni sanitarie.

Questo fenomeno avrà ripercussioni considerevoli non solo sulla sanità privata accreditata, ma anche sulla sanità pubblica, già in carenza di personale sanitario.

Giaimis si schiera accanto all’UAP ed insieme alla dottoressa Giorlandino chiedono alla politica la massima trasparenza e soprattutto la verità nei confronti dei cittadini italiani che non meritano di assistere all’annientamento dell’articolo 32 della costituzione italiana che tutela il diritto alla salute.