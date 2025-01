Deca Events di Ilaria De Carlo, con il patrocinio del Comune di Brindisi, è lieta di invitare tutta la cittadinanza al coloratissimo “Raduno delle Befane”, un evento unico che si terrà il 5 gennaio 2025 e trasformerà la città in un palcoscenico di allegria e tradizione!

Se hai una scopa, delle scarpe tutte rotte o il tuo miglior vestito “alla romana”, non puoi mancare! La magia inizierà alle ore 17:30, con la partenza da Piazza Cairoli, dove un’allegra sfilata di Befane animerà i corsi cittadini con danze e divertimento.

Chi sarà la Befana più originale?

La creatività e l’originalità saranno protagoniste della serata: una giuria speciale premierà la Befana più sorprendente con un premio speciale!

L’evento, pensato per grandi e piccini, rappresenta un’occasione imperdibile per vivere l’atmosfera festiva in una giornata ricca di sorrisi, musica e tradizioni.

Partecipate numerosi e unitevi a noi per celebrare la Befana come mai prima d’ora!