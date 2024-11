Antenna Sud sbarca oltreoceano.

L’emittente del Gruppo Editoriale Distante seguirà in diretta lo spoglio delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America.

“OFF TOPIC, le presidenziali a stelle e strisce” questo il titolo della maratona elettorale che prenderà il via alle 23:00 di martedì 5 novembre per concludersi alle 6:45 del giorno seguente.

In collaborazione con lo staff di BiDiMedia ed Elezioni USA, scenderà in campo un nutrito schieramento di giornalisti e tecnici.

Cabina di regia lo studio di Bari: collegamenti in diretta con corrispondenti dallo Stato del Maine, Washington D.C. e New York, ma anche con Torino.

Una lunga diretta no stop che fornirà ai telespettatori di Antenna Sud aggiornamenti in tempo reale sulla corsa alla Casa Bianca, in particolare la volata finale della sfida elettorale tra Donald Trump e Kamala Harris, mettendo a confronto la politica estera con quella nazionale grazie a collegamenti con parlamentari e voci dell’imprenditoria.

Un appuntamento straordinario, il primo nel suo genere per la storica emittente interregionale, con la sua collaudata macchina organizzativa.

Tutto in diretta su Antenna Sud, sul canale 14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata e in tutto il mondo attraverso lo streaming su www.antennasud.com