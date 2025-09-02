Sarà una serata all’insegna dell’arte e della solidarietà, quella che il Rotary Club Brindisi Appia Antica, con il patrocinio del Comune di Mesagne e in collaborazione con Puglia Walking Art, ha organizzato per venerdì 5 settembre prossimo. Nell’Auditorium del Castello Normanno Svevo di Mesagne (Brindisi), infatti, il Rotary ha promosso la presentazione ufficiale del catalogo della grande mostra “Negli anni dell’Impressionismo. Da Monet a Boldini” che, curato da Isabella Valente è stato pubblicato dalla Editrice PERLEARTI E.T.S. di Napoli.

Alle ore 18:00, dopo l’introduzione del Presidente Rotary, avv. Sivio Molfetta, ed i saluti del sindaco di Mesagne, on. Toni Matarrelli, e dell’ideatore del protocollo Puglia Walking Art, dott. Pierangelo Argentieri, sarà la prof.ssa Isabella Valente, docente di storia dell’arte contemporanea nell’Università di Napoli – Federico II e curatrice della mostra, a presentare il catalogo in un incontro aperto a tutti.

Alle ore 19:00, quindi, la stessa docente guiderà in mostra i soci Rotariani. “I partecipanti avranno l’opportunità unica di visitare la mostra insieme alla curatrice, vivendo un’esperienza diretta e approfondita – spiega una nota del Rotary club -. Cultura al servizio della solidarietà dunque e occasione per contribuire a una causa di grande valore. L’evento infatti sostiene EndPolioNow, il progetto internazionale del Rotary che mira all’eradicazione della poliomielite nel mondo”.