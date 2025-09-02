Sarà una serata all’insegna dell’arte e della solidarietà, quella che il Rotary Club Brindisi Appia Antica, con il patrocinio del Comune di Mesagne e in collaborazione con Puglia Walking Art, ha organizzato per venerdì 5 settembre prossimo. Nell’Auditorium del Castello Normanno Svevo di Mesagne (Brindisi), infatti, il Rotary ha promosso la presentazione ufficiale del catalogo della grande mostra “Negli anni dell’Impressionismo. Da Monet a Boldini” che, curato da Isabella Valente è stato pubblicato dalla Editrice PERLEARTI E.T.S. di Napoli.
Alle ore 18:00, dopo l’introduzione del Presidente Rotary, avv. Sivio Molfetta, ed i saluti del sindaco di Mesagne, on. Toni Matarrelli, e dell’ideatore del protocollo Puglia Walking Art, dott. Pierangelo Argentieri, sarà la prof.ssa Isabella Valente, docente di storia dell’arte contemporanea nell’Università di Napoli – Federico II e curatrice della mostra, a presentare il catalogo in un incontro aperto a tutti.
Alle ore 19:00, quindi, la stessa docente guiderà in mostra i soci Rotariani. “I partecipanti avranno l’opportunità unica di visitare la mostra insieme alla curatrice, vivendo un’esperienza diretta e approfondita – spiega una nota del Rotary club -. Cultura al servizio della solidarietà dunque e occasione per contribuire a una causa di grande valore. L’evento infatti sostiene EndPolioNow, il progetto internazionale del Rotary che mira all’eradicazione della poliomielite nel mondo”.
Il Rotary club Brindisi Appia Antica promuove la presentazione del catalogo della Grande mostra sugli anni dell’Impressionismo
