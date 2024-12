“Il ruolo della Protezione civile nella ricerca delle persone scomparse”, è stato questo il tema di un incontro informativo rivolto ai volontari di Protezione civile che si è tenuto oggi (1 dicembre) presso il Presidio Logistico Operativo Territoriale di Protezione Civile della Regione Puglia a Montalbano di Fasano.

Negli ultimi anni si sono registrati, sul territorio provinciale di Brindisi, diversi casi di persone scomparse che hanno determinato l’attivazione da parte della Prefettura di Brindisi del Piano territoriale per favorire la ricerca di persone scomparse, e di conseguenza l’attivazione del volontariato di Protezione civile a supporto degli organi deputati alle attività di ricerca.

Da ciò è nata l’esigenza di informare e formare sempre più i volontari operativi iscritti alle numerose Organizzazioni di volontariato di Protezione civile che operano sul territorio provinciale e che afferiscono al Coordinamento provinciale di Protezione civile di Brindisi, essendo iscritte nel Registro regionale di Protezione civile.

All’incontro informativo svoltosi quest’oggi, cui seguiranno nel prossimo anno altri approfondimenti tematici, dopo l’introduzione del Presidente del Coordinamento provinciale di Protezione civile di Brindisi, Giannicola D’Amico, e dopo il saluto del Presidente del Comitato di Protezione civile della Regione Puglia, Maurizio Bruno, hanno relazionato Giuseppe Verdiani, funzionario della Sezione Protezione civile della Regione Puglia, sul ruolo e sui compiti assegnati ai volontari, Onofrio Vito Padovano, VicePrefetto e Capo di Gabinetto della Prefettura di Brindisi (ente cui spetta il coordinamento delle attività di ricerca) che ha presentato il Piano provinciale di ricerca persone scomparse, Andrea Etna, Ispettore Antincendi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi, che ha relazionato sul ruolo, le funzioni e l’organizzazione dei Vigili del Fuoco nelle attività di ricerca in aree urbane ed extraurbane, e Gianni Grassi, Presidente regionale del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, che è intervenuto sul ruolo del Corpo cui spettano le ricerche di persone scomparse in aree impervie.

L’incontro informativo è stato concluso da due attività dimostrative, svolte da Franco Laghezza, referente nucleo “Droni” del Coordinamento provinciale di Brindisi che è intervenuto su “L’impiego dei droni nella ricerca persone scomparse”, e da Carlo Apollo, referente regionale Unità cinofile del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico che ha relazionato su “L’impiego delle unità cinofile nella ricerca persone scomparse”.

All’incontro hanno partecipato 40 volontari di Protezione civile, ovvero i capisquadra e i responsabili operativi delle varie associazioni operanti in provincia di Brindisi