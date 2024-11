Il 15 novembre 2024, Cantine Due Palme, in collaborazione con l’Università del Salento, il Circolo Culturale “Galileo” e l’associazione Kelainos, presenta “Il Salento che apre il futuro”, un evento unico che unisce cultura, imprenditoria e tradizione.

L’iniziativa, ospitata presso Villa Neviera De Viti De Marco e la Sala Selvarossa di Cantine Due Palme, rende omaggio a due figure centrali della cultura salentina: Antonio De Viti De Marco, economista e politico di fama internazionale, e Angelo Maci, fondatore di Cantine Due Palme e ambasciatore del vino salentino nel mondo.

Un programma ricco di approfondimenti e ospiti d’eccezione

Cerimonia inaugurale – Ore 9:00

La giornata si aprirà con l’inaugurazione del Parco dei Menhir, un nuovo spazio dedicato alla valorizzazione delle radici storiche del Salento, simbolo di resilienza e crescita. La cerimonia inaugurale aprirà i lavori di una giornata di studi che sarà divisa in due sessioni distinte:

Prima sessione – Ore 9:30, Villa Neviera De Viti De Marco

Moderata da Salvatore Capodieci, presidente del Circolo Culturale “Galileo”, questa sessione esplorerà la figura di Antonio De Viti De Marco e il suo impatto sul pensiero economico e sociale. Tra i relatori:

Manuela Mosca, economista;

Elena Laurenzi, storica della filosofia;

Michele Giuranno, sociologo;

Massimo Paradiso, esperto di economia politica;

Riccardo Realfonzo, economista;

Emilio Filieri, critico letterario.

Seconda sessione – Ore 15:30, Sala Selvarossa, Cantine Due Palme

Guidata da Manuela Mosca, questa sessione si concentrerà sulle innovazioni e sostenibilità nel settore vinicolo salentino. Tra i relatori:

Paolo Agostino Vetrugno, esperto di viticoltura sostenibile;

Luigi De Bellis, biologo;

Laura Rustioni, agronoma;

Pierpaolo Miglietta, economista;

Francesco Guerrieri, esperto di marketing territoriale.

La giornata si concluderà con un intervento di Angelo Maci, che offrirà una riflessione sulle sfide e opportunità future per il settore vinicolo.

Un omaggio al Salento e alle sue radici

Attraverso un dialogo tra esperti e professionisti, l’evento celebra il legame indissolubile tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, che guida il Salento verso nuove opportunità. Vi aspettiamo per scoprire insieme come cultura e imprenditoria possano aprire nuove strade al servizio del territorio.

Luoghi dell’evento

Villa Neviera De Viti De Marco – Via Campi Salentina 234, Cellino San Marco (BR);

Sala Selvarossa, Cantine Due Palme – Via San Marco 130 (ingresso via Rafi), Cellino San Marco (BR).

