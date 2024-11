Si porta a conoscenza di tutto il personale che, con decorrenza 01/12/2024, il DV Arch. Franco Bungaro sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età, come da disposizione della Direzione Centrale delle Risorse Umane – Ufficio IV – con la nota prot. n. 47730 del 18/07/2024.

Entrato a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il 05/12/1990, al termine del Corso di Formazione di ingresso, il DV Franco Bungaro fu assegnato, quale prima destinazione, al Comando VF di Belluno, dove ha prestato servizio dall’agosto del 1991 fino al primo di settembre del 1995.

A decorrere dalla metà del mese di settembre 1995 fu trasferito al Comando VF di Brindisi dove ha prestato servizio sino ad oggi svolgendo importanti incarichi tra cui quelli relativi a responsabile del distaccamento porto, ufficio prevenzione incendi, formazione, sedi di servizio e numerosi altri ancora.

Ha partecipato all’attività di soccorso tecnico urgente durante l’emergenza sisma de L’Aquila (2009), dell’Emilia Romagna (2012) e delle Marche (2016).

Ha ricoperto ruoli di particolare rilievo quale quello di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comando e quello di Vicario del Comandante durante la permanenza a Belluno e, a partire da febbraio 2018 e fino ad oggi, presso il Comando di Brindisi.

Si è distinto particolarmente per la sua grande competenza nell’ambito della direttiva Seveso occupandosi sia delle istruttorie dei Rapporti di Sicurezza che delle visite ispettive relative alle attività a rischio di incidente rilevante presenti nel territorio provinciale.

In ogni incarico ha operato con massima professionalità e senso di responsabilità, coinvolgendo i colleghi di lavoro in ogni settore in cui ha svolto funzioni di responsabile.

Ho avuto il piacere di lavorare con Franco per pochissimi mesi, durante i quali si è subito instaurato un rapporto di reciproca stima e intesa professionale. Ne ho apprezzato lo spirito sereno, il suo atteggiamento pacato e le sue risposte sempre ragionate di fronte ad ogni problema.

Sicuro di esprimere anche il sentimento di tutto il personale di questo Comando, desidero formulare al DV Arch. Franco Bungaro il più vivo ringraziamento e apprezzamento per l’opera svolta in tutti questi anni di servizio.

Grazie Franco, con grande affetto ti auguriamo di goderti questa nuova fase della vita, con la stessa serenità e passione con cui hai affrontato la tua carriera.

Ing. Giuseppe Galgano

Comandante Vigile del Fuoco di Brindisi