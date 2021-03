In questi giorni è stato attuato il piano di vaccinazione predisposto dalla Questura di Brindisi per il personale di Polizia e dell’Amministrazione Civile dell’interno operante in Brindisi e presso gli Uffici della Polizia di Stato della provincia.

La programmazione con il Dipartimento competente della Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e le modalità di somministrazione dei vaccini secondo i protocolli del Ministero della Sanità sono stati osservati durante le varie fasi che hanno coinvolto tutto il personale interessato.

A tal proposito il Sindacato Autonomo di Polizia di Brindisi, apprezzata la tempestiva attuazione delle procedure disposte dal Questore Dr. Rossi Ferdinando, volge un particolare plauso al Dirigente dell’Ufficio Provinciale Sanitario della Questura di Brindisi, Medico Principale della Polizia di Stato MARTINI D.ssa Alessandra, al personale sanitario del citato Ufficio e del Reparto Mobile di Bari, giunto in supporto, per la professionalità, l’impegno e la cura posta per la somministrazione dei vaccini senza trascurare le ulteriori attività di competenza.

Tali armoniche sinergie consentono di raggiungere risultati ottimali a garanzia dei servizi istituzionali che il personale della Polizia di Stato garantisce alla cittadinanza.

Segreteria Provinciale SAP Brindisi