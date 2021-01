“Ho deciso di sostenere il presidente Conte, perché in una situazione drammatica come quella che vive il Paese, vedo gente pensare più a interessi di parte, seppure legittimi, anziché pensare a cosa serve al Paese”.

Questa la dichiarazione con la quale il senatore francavillese Luigi Vitali abbandona il centrodestra ed annuncia il suo sostegno al Presidente Conte.

Per Vitali, già sottosegretario alla Giustizia del governo Berlusconi, “c’è un tempo per le contrapposizioni e per le diversità ma oggi è il tempo dell’unità e il presidente Conte mi sembra quello che la possa garantire”.

Aggiunge Vitali: “non è questo il momento delle contrapposizioni, ma di dare come classe dirigente complessiva un segnale a chi non ha ancora ricevuto la Cig, il vaccino, a chi è stato costretto a chiudere attività, alle partite Iva, alle imprese ai commercianti, che il Paese è unito, perché solo insieme si uscirà dal tunnel”.

Vitali ha precisato di aver comunicato alla presidente Bernini la decisione di sostenere il presidente Conte.

Sul proprio profilo facebook, l’on. Mauro D’Attis ha pubblicato una immagine con una mano e la dicitura “Ciaone” ed il commento “Non ci mancherai”