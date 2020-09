Considerato il successo di critica e di pubblico, la mostra “Lumisaria” dell’artista David Cesaria, curata da Carmelo Cipriani e allestita presso il Castello di Carovigno, è stata prorogata sino a domenica 6 settembre. In occasione del finissage, a partire dalle ore 19.00, sul loggiato del Castello sarà possibile assistere al talk “Luminarie tra tradizione e arte” in cui artista e curatore dialogheranno con l’imprenditore Torquato Parisi, titolare della storica ditta di luminarie Fratelli Parisi sita a Taurisano, nota a livello internazionale e recentemente salita agli onori della cronaca per la collaborazione con la maison Dior per la scenografia della sfilata svoltasi in Piazza Duomo a Lecce lo scorso 22 luglio 2020 (www.fratelliparisi.com). Presenzierà al talk l’Assessore alla Cultura del Comune di Carovigno Antonella Tateo. A seguire, a partire dalle ore 20.00, sarà presentato il catalogo della mostra (se ne farà omaggio ai presenti). La serata proseguirà con una visita guidata nelle sale espositive tra i venti lavori dell’artista, tra dipinti, luminarie e la storia millenaria del Castello (servizio incluso nel biglietto d’ingresso al Castello).

La mostra Lumisaria, nuova personale dell’artista David Cesaria, curata da Carmelo Cipriani, è stata promossa dal Comune di Carovigno nell’ambito della propria programmazione culturale estiva, in collaborazione con l’Associazione Culturale Le Colonne, ente gestore del castello, e la courtesy di Area/B Gallery di Milano.

Info costi e prenotazione obbligatoria al numero telefonico 3930834404