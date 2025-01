Si apre il sipario del circo sociale di Brindisi per la presentazione dei nuovi laboratori di circomotricità

Il luogo in cui cadere fa parte dell’apprendimento – e qui si fa in sicurezza – in cui l’equilibrio è questione di fiducia, in cui i piattini servono a sfidare le leggi di gravità e le clave non sono prerogativa dei “Flinstones” ma di abili giocolieri; dove i tessuti ospitano prodi corpi a testa in giù e indossare un costume da clown è cosa scherzosamente seria. Questo e molto altro è il teatro-circo della cooperativa sociale TenRock!

Gli operatori che fanno parte di questo colorato gruppo si muovono da anni sul territorio per restituire nuove abilità volte all’arricchimento psico-fisico di grandi e piccoli. Dunque portate il nonno, la zia e il vostro migliore amico. Portatevi da soli se preferite, purché abbiate dai 6 anni in su! Portatevi al Circo TenRock, il 10 e l’11 gennaio 2025. Lo chapiteau si apre a tutte e tutti per gli Open Day, in entrambi i giorni dalle 16.30 alle 18. Si faranno prove gratuite e si presenteranno i nuovi laboratori a disposizione di tutti e per tutti i gusti: coordinazione oculo-manuale; propriocettiva ed equilibrismo; ritmo e musicalità; educazione non verbale; teatro e clownerie; acrobatica a terra; giocoleria; danza aerea.

I laboratori partiranno il 14 gennaio e si concluderanno il 12 aprile. Per curiosi di circomotricità, per creativi in erba, per corpi ribelli e menti frizzanti che vogliono esprimersi attraverso l’apprendimento non formale: si offrono sfere per rotolare con grazia; trapezi per oscillare sul brivido; slackline per ingannare la vertigine e trampoli per sentirsi coraggiosi e anche metaforicamente più alti!

La circomotricità porta con sé non solo nuove possibilità motorie ma anche e soprattutto emotive e relazionali. Se il vostro corpo si vuole librare e la vostra mente arricchire, avete capito dove e quando venire: Circo sociale TenRock presso La Fabbrica del Farò, in Contrada Marmorelle a Brindisi; 10-11 gennaio dalle 16 alle 18.30. Aspiranti circensi, accorrete gioiosi a TenRock!

.

Per maggiori informazioni:

Sito web: www.tenrock.it

E-mail: tenrocksegreteria@gmail.com Tel: 3337823 307