Nuovo evento organizzato dal Club Inner Wheel Brindisi CARF. Martedì 12 ottobre p.v presso la sala conferenze del Museo “Ribezzo” di Brindisi si terrà una conferenza dal titolo: “Il Teatro: ritrovo culturale preferito dai brindisini”, con l’ausilio di immagini e brevi filmati, originali, d’epoca.

Relatore d’eccezione sarà il prof. Antonio Mario Caputo, della Società di Storia Patria per la Puglia. “Fino al 1800 –afferma il prof. Caputo- in Città esistevano numerosi circoli ricreativi con annesse sale teatrali, dove venivano allestiti spettacoli alla portata di tutte le tasche, ma non è detto che si trattasse di rappresentazioni sempre scadenti. Talvolta, in queste sale, alla presenza di numerosi appassionati, si esibivano artisti capaci di far divertire ed entusiasmare con la loro arte e perizia scenica. Brindisi cominciò a maturare un’idea vera di teatro alla fine del 1800.

Prima della inaugurazione del teatro “Giuseppe Verdi”, avvenuta il 17 ottobre 1903, la città si avvalse di teatri costruiti in legno che spesso si fregiavano pomposamente del titolo di “Politeama”.

Il “vecchio Verdi” fece vivere ai brindisini una mirabile attività teatrale. Poi, la decadenza, fino alla proditoria demolizione avvenuta nel 1961.

Gli imprenditori Luigi e Mimino Grassi, tuttavia, non fecero restare i brindisini senza teatro ed in via De’ Terribile n.7, già nel 1966, dettero vita al “Cinema- Teatro Impero”. Poi, quella del “Nuovo Teatro Verdi” è storia recente, più o meno, a conoscenza di tutti. Realizzato su progetto dell’architetto romano Enrico Nespega, dispone di ben 995 posti. Il “Nuovo Verdi”, come da acclarata tradizione, offre ai brindisini spettacoli di grande spessore e prestigio”.

“L’Innerwheel Brindisi Carf ha intrapreso un percorso di forte innovazione socio-culturale – afferma Silvana Maiorano, Presidente del Club – promuovendo eventi di grande spessore ed attenzione al territorio grazie anche all’entrata di nuove leve, fortemente motivate ad operare per la crescita del Club e della città. Infatti il Club Innerwheel Carf festeggerà l’ingresso di tre nuove socie, affermate professioniste in vari ambiti, che riceveranno il saluto di benvenuto proprio a conclusione di questo rilevante incontro.”

La serata avrà inizio alle ore 18,30 previa prenotazione alla segreteria: 3471345086.