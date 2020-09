FASANO – Il nuovo appuntamento con la musica da camera è dedicato alla musica composta nel decennio 1920-1930 ad opera di tre figure particolari del panorama compositivo: l’italiano Mario Castelnuovo-Tedesco, l’americano Leonard Bernstein e l’inglese Rebecca Clarke. M. Castelnuovo – Tedesco, naturalizzato statunitense dopo le leggi razziali del 1939, ha riscosso stima e consensi in tutta Europa e la sua prolifica attività (compresa anche quella di saggista e critico musicale) ha investito tutto il campo formale con una poetica di rara sensibilità: la sua Sonata quasi una fantasia per violino e pianoforte op.56 ne costituisce esempio interessante.

La personalità di Leonard Bernstein non ha bisogno di presentazioni: pianista, direttore d’orchestra e compositore, nonché grande divulgatore, ha impresso nelle sue numerose opere l’amore per il ritmo e la trascinante passione per il mondo musicale. Il suo Trio, risalente agli anni ’30, denota capacità costruttive e dinamico senso della pulsazione. Rebecca Clarke fu nota come violista e concertista.

Il suo Trio è opera del 1921: in esso si dispiegano elementi sonori di inedito fascino, quali arcaismi modali, tratti polimodali ma non sono assenti momenti di intimità espressiva e vivaci asimmetrie ritmiche.

A dar vita a queste opere del repertorio cameristico tre affermati interpreti, la violinista Francesca Bonaita, il violoncellista Francesco Marini e la pianista Viviana Velardi.

« La suggestiva cornice del chiostro – ha dichiarato l’assessore Cinzia Caroli – ospiterà un altro concerto dell’Accademia dei Cameristi. Questa volta tra i musicisti potremo apprezzare la nostra concittadina, la pianista prof.ssa Viviana Velardi, che vorrei ringraziare per il suo importante contributo, la passione e la grande dedizione che la anima».

L’appuntamento è quindi martedì 29 settembre, alle ore 20.30 al Chiostro dei Minori Osservanti, in C.so Vittorio Emanuele a Fasano.

Anche per questo evento della stagione dell’Accademia dei Cameristi, il prezzo è di soli 5 euro, ridotto per studenti a 3 euro.

