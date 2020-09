I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno denunciato in stato di libertà un 19enne di Squinzano (LE), per porto di armi od oggetti atti a offendere. Il giovane, controllato alla guida di un’autovettura, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza totale di 24 cm occultato all’interno del proprio marsupio. Nella circostanza, è stata contestata violazione amministrativa per inosservanza della normativa sugli stupefacenti al passeggero 44enne residente a Surbo (Le), poiché trovato in possesso di un grammo di marijuana. L’arma bianca e la marijuana sono state sottoposte a sequestro.