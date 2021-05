A Mesagne, a conclusione degli accertamenti, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 23enne e deferito in stato di libertà un 20enne entrambi del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel pomeriggio del 19 maggio, a seguito di un mirato servizio per la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari operanti hanno proceduto al controllo dell’autovettura condotta dal 23enne, rinvenendo un contenitore con 0,5 grammi di marijuana, occultati nel borsello che lo stesso aveva indosso.

La successiva perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire nel vano portaoggetti complessivi 33,4 grammi di marijuana suddivisi in sei confezioni di cellophane contenenti rispettivamente 5,3 grammi, 7,7 grammi, 5,6 grammi, 5,7 grammi, 5,4 grammi, 3,7 grammi, nonché un barattolo di vetro con residui di stupefacente di tipo marijuana e un trita erba.

La seguente perquisizione domiciliare presso le rispettive abitazioni ha consentito di rinvenire nell’armadio della camera da letto del 20enne: due bustine contenenti marijuana del peso totale di 8,9 grammi.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, a conclusione delle formalità di rito, l’arrestato è stato rimesso in libertà.