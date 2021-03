I Carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto Giuliano Rogoli, 35enne del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare, nel primo pomeriggio dell’1 marzo, durante un controllo, l’uomo ha consegnato ai militari due piccole confezioni contenenti della marijuana del peso complessivo di 1,8 grammi.

L’atteggiamento sfuggente del Rogoli ha però insospettito gli operanti che recatisi presso la sua abitazione hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo nella tasca del giubbotto indossato dall’uomo, un panetto di hashish del peso di 100 grammi, mentre in casa hanno trovato un bilancino di precisione, ritagli di nylon, nastro isolante e altri oggetti destinati al confezionamento delle dosi di stupefacente, nonché 65 Euro occultati in un barattolo riposto in un mobile della cucina.

La sostanza stupefacente, gli oggetti e il denaro sono stati sottoposti a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.