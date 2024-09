Il magazine “Amazing Puglia”, in uscita oggi, 21 settembre 2024, propone una serie di contenuti ricchi e variegati per celebrare il meglio della regione pugliese, con uno sguardo attento alla sua cultura, tradizioni e imprenditoria locale.

Tra i principali articoli, troveremo uno speciale dedicato alle 50 migliori pizze gustate durante l’estate, un viaggio gastronomico che esplora le eccellenze culinarie della regione. Il magazine darà inoltre spazio al tema del diritto agroalimentare, con approfondimenti sull’importanza di valorizzare i prodotti locali e le eccellenze pugliesi, a cura di Elio Palumbieri e Jacopoantonio Ciccarelli.

Nella sezione dedicata alle persone, verranno raccontate le storie di alcuni dei volti più interessanti della regione, tra cui Antonello Losito, Sara Bevilacqua, Nicola Tremolada e Mafalda Pistillo, con particolare attenzione al loro contributo nella valorizzazione della cultura e del territorio pugliese.

Il numero di settembre-novembre 2024 si sofferma anche sul concetto di “nuovi pugliesi”, ossia quelle persone che hanno scelto di vivere in Puglia, contribuendo alla crescita culturale e sociale della regione. Il viaggio fotografico intitolato “This is Puglia!” mostrerà le meraviglie naturali e paesaggistiche della terra pugliese, mettendo in risalto borghi autentici e panorami suggestivi.

Non mancheranno rubriche su vino, olio e sagre, così come focus sull’imprenditoria, il design e lo sport, con un occhio di riguardo a chi sta trasformando il panorama economico locale

Distribuito nelle edicole, librerie e principali aeroporti pugliesi, “Amazing Puglia” è pronto a raccontare ancora una volta il meglio di questa straordinaria regione.