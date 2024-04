Si intitola “Mille Mondi” il nono album in studio di Giooge & Il Mondo Alla Rovescia, la cui uscita è prevista il 19 aprile, in formato digitale, su tutte le piattaforme on line.

Si tratta di un progetto discografico molto ispirato di Giovanni Cretì (voce, chitarre, tastiere e programming) e Mimmo Lotti (tastiere) con la collaborazione di Pietro Forleo nella post produzione.

In “Mille Mondi”, Giovanni Cretì ha voluto ricordare la madre e un epitaffio scritto dall’autore venti anni fa. Le tracce del nuovo lavoro discografico di Giooge e Il Mondo alla Rovescia lasciano molto spazio ad atmosfere musicali molto intense in cui si evidenziano suoni e ambienti psichedelici.

Un album ben costruito che rende uniche e assolutamente importanti queste nuove sperimentazioni musicali. “Mille Mondi” è eseguito con gusto e misura, offre canzoni di spessore e non lascia indifferenti durante l’ascolto.

Giooge & Il Mondo alla Rovescia hanno confezionato un nuovo lavoro discografico interessante, sincero, spontaneo, aperto a sorprese, improvvisazioni e nuove influenze ed evoluzioni efficaci. Canzoni che, con grande passione e immenso piacere, ci portano nel mondo musicale della band di Carovigno e nel loro microcosmo sonoro, coinvolgente ed affascinante.

L’immagine di copertina è di Pasquale Nero Galante, olio su tela, 1985. Senza titolo. Artwork copertina di Pascal Dadamo. Il progetto grafico è di Antonio D’Elia per adakstudio.eu

Per contatti: www.giooge.com – info@giooge.com

MARCO GRECO