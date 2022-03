Esce il 28 marzo su tutte le piattaforme digitali, “Faulty Boy”, il nuovo singolo, accompagnato da un bel video, del chitarrista pugliese Sebastiano Lillo per Trulletto Records e distribuito da Believe Music.

Il brano, dallo stile noir e decadente, descrive il paradosso del sentirsi giusti nel proprio essere sbagliati. “Faulty Boy” racconta vizi e difetti in modo sagace e rassegnato attraverso una storia di errori, consapevolezza e nessuna intenzione di cambiare davvero.

Il protagonista della canzone vaga da solo senza guardarsi indietro e non vuole parlare con nessuno. Si ubriaca dei suoi stessi problemi diluiti in alcol, bevendoli nel bicchiere, convinto di essere se stesso solo in questo modo.

“Faulty Boy” è racchiuso in un blues nostalgico e sporcato di jazz. Il videoclip del brano richiama alla mente lo stesso scenario di declino, con riprese instabili, colori caldi ed un’atmosfera a tratti lynchiana. Nel nuovo singolo partecipano Sebastiano Lillo (voce e chitarra slide), Dado Penta (basso elettrico), Carlo Petrosillo (chitarre, tastiere e cori), Teodoro Carriero (batteria e percussioni), Gabriele Cavallo (pianoforte acustico).

Sebastiano Lillo è un chitarrista, vocalist e produttore discografico di Monopoli. Imbraccia la chitarra da giovanissimo iniziando una lunga carriera dedita al blues. Dal 2012 si dedica ad un’intensa attività concertistica, rassegne e workshop in Italia, Europa e Stati Uniti.

E’ stato fondatore e chitarrista di importanti formazioni come il duo con Angela Esmeralda, Cianfrusaglie e The Drive Band. Con questi progetti musicali ha collezionato numerosi successi come la vittoria dell’Italian Blues Challenge e la partecipazione alla European Blues Challenge in Portogallo nel 2019, oltre a rappresentare l’Italia, con Angela Esmeralda, al Blues Challenge a Memphis nel 2015.

Nel 2019 fonda la “Trulletto Records”, etichetta discografica indipendente che conta in soli tre anni di attività diciassette artisti e oltre venti produzioni musicali. Il nuovo singolo “Faulty Boy” rappresenta un esordio in piena regola di Sebastiano Lillo come solista.

