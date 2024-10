Anticipato dal singolo “Bite For Freedom”, viene pubblicato l’1 novembre per NOS Records e Marra Cult, “In The Name Of”, il nuovo e sorprendente album dei Maverick Persona.

Amerigo Verardi (vox, sounds) e Matteo D’Astore in arte Deje (sounds, vox), danno vita al loro secondo lavoro discografico, uno splendido gioiello di creatività e contaminazioni.

Un disco che si nutre di elementi musicali contemporanei, atmosfere e riff a pronta presa in un distillato di ritmi propulsivi con ampie venature di Nu jazz. Dopo il fortunato esordio con l’album “What Tomorow”, pubblicato agli inizi del 2024, i Maverick Persona si proiettano nel futuro con un nuovo disco dal respiro internazionale che conferma un progetto interessante e innovativo dalle molte anime, pieno di spunti notevoli, che funziona bene.

Un flusso veloce e stimolante in grado di sorprendere l’ascoltatore con un garbo avvolgente di suoni e umori.

Un lavoro discografico figlio dello stesso momento creativo di quello precedente, ma molto più sperimentale con campionamenti e programmazioni. Tutte le composizioni sono di Matteo D’Astore e Amerigo Verardi.

Il CD si arricchisce di un raffinato progetto grafico con i testi delle undici canzoni e le foto di Enrica Luceri. Mastering di Valerio Daniele presso Cave of Soft Dream.

Per chi fosse interessato al CD può rivolgersi presso Mondadori Bookstore in corso Garibaldi 38 a Brindisi o presso il seguente indirizzo mail: antomarra@libero.it

MARCO GRECO