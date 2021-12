In attesa di concludere al meglio l’anno solare 2021, uno dei migliori della storia del basket brindisino, i tifosi biancoazzurri possono già proiettarsi verso il 2022. La prima partita casalinga del nuovo anno è in programma domenica 9 gennaio alle ore 20:45 contro la Gevi Napoli, uno scontro ad alta quota e decisivo per le posizioni di classifica in vista della qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.

A partire da oggi è possibile acquistare i biglietti per il posticipo serale al PalaPentassuglia dell’ultima partita valida per il girone di andata di Legabasket Serie A.

TICKETS IN VENDITA

New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (nuovo orario invernale 09:30-13:00; 16:30-20:00)

online sul sito www.vivaticket.it

Si ricorda che per accedere al palasport è obbligatorio presentare all’ingresso il certificato vaccinale ‘Super Green Pass’. All’interno del palazzetto è necessario indossare correttamente la mascherina per tutta la durata dell’evento e rispettare il posto a sedere assegnato.

TABELLA PREZZI VS NAPOLI:

CATEGORIA PARTERRE A-B-C PREZZO INTERO

Prima Fila 1 € 100,00

CAT 2 2 € 70,00

CAT 2 3 € 70,00

CAT 4 4 € 50,00

CAT 5 5 € 30,00

CAT 6 6 € 23,00

CAT 7 DA 7 a 9 € 14,00

PARTERRE D-E

Prima Fila 1 € 100,00

CAT 3 2 € 60,00

CAT 4 3 € 50,00

CAT 5 4 € 30,00

CAT 6 5 € 23,00

CAT 7 6 € 14,00

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi