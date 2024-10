A partire dalle ore 10:00 di giovedì 3 ottobre, sarà possibile acquistare online su Vivaticket i biglietti singoli per assistere al match casalingo di campionato della Valtur Brindisi contro la Unieuro Forlì, in programma domenica 13 ottobre alle ore 18:00 al PalaPentassuglia.

La partita è configurata in categoria di prezzo A, per cui i biglietti saranno in vendita a partire da €14.

Si ricorda di seguito che le singole partite avranno quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):

CATEGORIA A+: Cantù, Fortitudo Bologna, Pesaro *(a partire da €19)

CATEGORIA A: 5 PARTITE *(a partire da €14)

CATEGORIA B: 6 PARTITE *(a partire da €12)

CATEGORIA C: 5 PARTITE *(a partire da €10)

MATCH CASALINGO:

• Valtur Brindisi vs Unieuro Forlì |CATEGORIA A|– domenica 13 ottobre ore 18:00

TICKETS IN VENDITA:

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it

• punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

• botteghino del Pala Pentassuglia con apertura 90 minuti prima della palla a due

Si ricorda che per gli acquisti effettuati online è previsto il costo fisso aggiuntivo di prevendita pari a €1.50.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi