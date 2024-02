Si comunica che è possibile acquistare i biglietti per la gara casalinga in programma al PalaPentassuglia domenica 3 marzo alle ore 17:30 tra Happy Casa Brindisi e la Vanoli Cremona.

Una partita di grande importanza, due punti dal valore fondamentale per proseguire il cammino verso la permanenza in Lega A. La squadra ha bisogno del sostegno e del calore di tutto il pubblico biancoazzurro: insieme, per difendere il patrimonio di un territorio intero.

PARTITE IN PROGRAMMA:

• Happy Casa Brindisi vs Vanoli Cremona |CATEGORIA C|– domenica 3 marzo 17:30

Si ricorda che le singole partite avranno tre tipologie di prezzo differenti (CAT A-B-C).

TICKETS IN VENDITA:

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio (€1.50 di prevendita aggiuntiva)

Brindisi e la Serie A, i tifosi e i nostri colori: ONE LOVE!

TABELLA PREZZI VS CREMONA:



