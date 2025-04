A partire dalle ore 11:00 di mercoledì 2 aprile saranno disponibili i biglietti per assistere all’ultima sfida casalinga di regular season della Valtur Brindisi al PalaPentassuglia contro Wegreenit Urania Milano in programma domenica 27 aprile ore 18:30.

PARTITA IN PROGRAMMA:

• Valtur Brindisi vs Wegreenit Urania Milano – domenica 27 aprile 2025 ore 18:30| CATEGORIA A |

TICKETS IN VENDITA:

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (orario invernale 09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it

• punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

Si ricorda che sono attualmente in vendita e disponibili i biglietti per la prossima partita interna al PalaPentassuglia contro Vigevano in programma domenica 13 aprile alle ore 17:00.

PROMO VS VIGEVANO – ABBONATI:

Tutti gli abbonati alla stagione 2024/25 possono acquistare n.2 biglietti al prezzo ridotto di €5 cadauno nello stesso settore in cui sono possessori della tessera di abbonamento, fino ad esaurimento posti.

La promo è esercitabile esclusivamente presso il New Basket Store di Corso Garibaldi 29 presentando necessariamente al personale addetto la tessera 2024/25.

L’abbonamento resterà valido per accedere al palasport, in quanto la sottoscrizione dà diritto alla visione di tutte le diciannove partite di regular season. I biglietti acquistati non avranno alcun collegamento al nominativo dell’abbonamento e potranno essere regalati e/o utilizzato da chiunque abbia diritto ad accedere all’evento.



NON ABBONATI:

Il possessore di biglietto singolo per assistere ai prossimi match casalinghi contro Cantù (domenica 23 marzo ore 18:00) e Cividale (domenica 30 marzo ore 12:00), potrà acquistare n.2 biglietti, nello stesso settore acquistato per Cantù e Cividale, al prezzo ridotto di €5. Anche in questo caso, la promozione è esercitabile esclusivamente presso il New Basket Store ed i tickets aggiuntivi acquistati potranno essere regalati/utilizzati da chiunque abbia diritto ad accedere all’evento.

N.B: La promo per il match Valtur Brindisi-Elachem Vigevano è usufruibile esclusivamente al New Basket Store.

TUTTE LE PARTITE IN VENDITA:

• Valtur Brindisi vs Elachem Vigevano – domenica 13 aprile 2025 ore 17:00| CATEGORIA C |

• Valtur Brindisi vs Wegreenit Urania Milano – domenica 27 aprile 2025 ore 18:30| CATEGORIA A |

Si ricorda che le singole partite della stagione hanno quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):

CATEGORIA A+: Cantù, Fortitudo Bologna, Pesaro *(a partire da €19)

CATEGORIA A: 5 PARTITE *(a partire da €14)

CATEGORIA B: 6 PARTITE *(a partire da €12)

CATEGORIA C: 5 PARTITE *(a partire da €10)

GRAFICA PREZZI VS URANIA MILANO

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

ufficiostampa@newbasketbrindisi.it