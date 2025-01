Nuovo taglio del nastro in una scuola secondaria di secondo grado della provincia di Brindisi: questa mattina nel Liceo Polivalente “Don Quirino Punzi” di Cisternino è stata inaugurata la palestra dopo i lavori di efficientamento energetico, di adeguamento a normativa antisismica e di rinnovo impianti portati a termine con oltre un anno di anticipo (consegna prevista entro dicembre 2026). Anche in questo caso sono stati utilizzati fondi del PNRR per un ammontare di circa 4 milioni di euro dotando il Liceo di una struttura efficiente e sicura.

Particolarmente soddisfatto il Dirigente Scolastico Giovanni Mutinati che, nel corso dell’evento inaugurale, ha parlato di “amministrazioni pubbliche virtuose” che hanno lavorato presto e bene dando esempio di buona politica.

Il Presidente della Provincia Toni Matarrelli, presente alla cerimonia assieme al sindaco di Cisternino Lorenzo Perrini e alla Dirigente dell’Area 5 dell’ente ing. Simona Bramato, ha sottolineato ancora una volta l’importanza di investire nella formazione dei ragazzi: “La Provincia di Brindisi mette a disposizione della scuola quasi la totalità delle proprie, seppur esigue, risorse. Stiamo lavorando per la realizzazione di altre 5 aule in questo Liceo, è già pronta la progettazione preliminare in attesa di finanziamento”.