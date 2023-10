Con il simbolico taglio del nastro, si è inaugurata oggi, martedì 3 ottobre, la nuova palestra della scuola «don Milani – Fortunato» di Montalbano. A fare gli onori di casa e presiedere la cerimonia di inaugurazione la dirigente scolastica Roberta Leporati, che insieme al sindaco Francesco Zaccaria, all’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino e all’assessore alla Pubblica Istruzione Donatella Martucci, ha inaugurato la nuovissima palestra della scuola media «G. Fortunato», nella frazione di Fasano, su cui l’amministrazione comunale ha effettuato interventi di adeguamento sismico, impiantistici, completamento ed efficientamento energetico, prevenzione e protezione antincendio.

«Finalmente anche Montalbano ha una palestra moderna e sicura: una superficie complessiva di 976 metri quadrati di cui 400 per la palestra e il resto per aule, laboratori e bagni – dichiara il sindaco Francesco Zaccaria -. Aggiungiamo un ulteriore tassello alla politica di miglioramento dell’impiantistica scolastica e sportiva del nostro territorio: un impegno preciso assunto in campagna elettorale, perché la scuola di Montalbano era l’unica a non avere una palestra, dato che i lavori erano cominciati nel lontano 2005 ma mai ultimati. Ringrazio la struttura del settore Lavori Pubblici guidato dalla dirigente Rosa Belfiore, l’assessore Gianluca Cisternino e il suo predecessore Antonio Pagnelli. Grazie a questi lavori i nostri ragazzi possono studiare, e i loro insegnanti lavorare, in ambienti rinnovati, efficienti e soprattutto sicuri. Il loro benessere passa anche dallo sport e dalla possibilità di farlo a scuola: tutti noi amministratori ci auguriamo che in questa struttura i nostri ragazzi possano imparare divertendosi, offrendo nuovi spazi alle società sportive presenti nel nostro territorio».

«Dopo decenni di attesa – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino – finalmente Montalbano ha una palestra dove gli studenti possono fare sport e attività in un luogo sicuro, efficiente e al passo con i tempi. Questa struttura è un altro impegno del programma opere pubbliche portato a termine e che si inserisce nel solco delle politiche di miglioramento dell’impiantistica scolastica e sportiva del nostro territorio. Sport, benessere e inclusione sociale sono necessari ad ogni comunità, grande o piccola che sia, e la frazione di Montalbano aveva bisogno di un luogo come questo per i suoi ragazzi, perché lo sport è fondamentale per la loro formazione ed il loro benessere».

