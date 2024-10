Si è svolta oggi l’inaugurazione della nuova palestra scolastica a Pezze di Greco, un importante passo per il miglioramento delle strutture educative e sportive della nostra comunità. L’evento ha visto la partecipazione del Sindaco Francesco Zaccaria, dell’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino, dell’assessore alla Cultura Cinzia Caroli, della dirigente ai Lavori Pubblici Rosa Belfiore, del dirigente scolastico Pierluca Renna, di don Donato, parroco di Pezze di Greco, oltre che degli insegnanti, studenti e genitori, tutti uniti per celebrare questa nuova conquista.

La palestra, che sorge all’interno dell’edificio della scuola primaria III Circolo Didattico “Madre Teresa di Calcutta” dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Pezze di Greco, rappresenta non solo un luogo dedicato all’attività fisica, ma anche uno spazio multifunzionale in cui gli studenti potranno svolgere attività didattiche, eventi culturali e manifestazioni sportive. Dotata di attrezzature moderne e di ampi spazi, la nuova struttura è stata progettata per promuovere uno stile di vita sano e attivo tra gli studenti, incoraggiando la pratica sportiva e l’aggregazione sociale.

All’inizio della cerimonia, è stato dedicato un minuto di raccoglimento in memoria della professoressa di educazione fisica Elisabetta Calabretti, prematuramente scomparsa nella giornata di ieri, 1° ottobre.

Durante la cerimonia, il Sindaco Zaccaria ha sottolineato l’importanza del progetto: «Investire nel benessere dei giovani è fondamentale. Sentirsi parte di una comunità premurosa e attenta ai bisogni dei ragazzi, dei docenti e dell’istituzione scolastica, realizza appieno il diritto di cittadinanza e crea senso di comunità e fiducia nelle istituzioni. Continuiamo la rivoluzione dell’edilizia scolastica del nostro territorio attraverso una nuova inaugurazione. Questa palestra non solo migliorerà l’offerta formativa della Madre Teresa di Calcutta, ma offrirà anche un punto di riferimento per tutte le attività sportive della comunità. A breve consegneremo la parte restante dei lavori che realizzeranno l’efficientamento energetico dell’intero plesso scolastico».

«La nuova palestra offrirà ai nostri studenti l’opportunità di praticare una varietà di sport – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino – , di sviluppare abilità fisiche e di lavorare in team. Siamo fermamente convinti che l’attività fisica sia fondamentale per la crescita sana e armoniosa dei giovani, e questa struttura permetterà di promuovere uno stile di vita attivo e sano. Questa Amministrazione si sta impegnado al massimo per portare a compimento il programma di ammodernamento delle strutture sportive e scolastiche, così da formare in maniera sicura i cittadini di domani».

La nuova palestra dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Pezze di Greco è stata costruita grazie ad un finanziamento PNRR di 2 milioni e 800 mila euro, appaltato e realizzato in appena 4 mesi dalla ditta VURCHIO COSTRUZIONI S.R.L. con sede ad Andria, con il ribasso del 10,05% e quindi per un importo contrattuale di € 1.846.312,50 oltre IVA. I lavori hanno interessato nello specifico: interventi strutturali e di adeguamento sismico, rifacimento della copertura con isolamento termico, rimozione di pluviali in amianto, creazione di un’aula multimediale, interventi di demolizione e ricostruzione dei servizi igienici, rifacimento di tutte le pavimentazioni interne e degli intonaci, sostituzione degli infissi in ferro e vetro con altri in alluminio a taglio termico e vetrocamera rispondenti ai requisiti sul risparmio energetico, ammodernamento dell’impianto elettrico, interventi di adeguamento dell’impianto antincendio, interventi di adeguamento dell’impianto termico, interventi di adeguamento dell’impianto idrico e fognante, e la sistemazione delle aree esterne.

