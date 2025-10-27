Inaugurato domenica sera a Fasano, nei locali della Biblioteca di comunità “Ignazio Ciaia”, presso “I Portici”, il nono Baby Pit Stop UNICEF della provincia di Brindisi.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, il presidente della locale APS Humanamente, Luigi Pugliese, l’ostetrica Sonia Maggi (socia della stessa Associazione) e il presidente del Comitato provinciale per l’UNICEF di Brindisi Raffaele Romano.

Nel suo saluto introduttivo, il sindaco ha parlato di una Biblioteca che, con l’area Baby Pit Stop, diventa sempre più inclusiva, preannunciando che presto saranno individuate in città altre postazioni.

“La nostra Associazione – gli ha fatto eco Pugliese – coltivava da un po’ questo desiderio, ora diventato realtà, perché crede in una comunità che sia accogliente e attenta alle esigenze di tutti, compresi i più piccoli. Un sincero grazie all’Amministrazione Comunale per averlo realizzato”.

Dell’importanza dell’allattamento al seno e della necessità di creare tutti i presupposti perché ciò possa avvenire, in sicurezza e tranquillità anche fuori dalle mura domestiche, hanno parlato sia Maggi che Romano. Quest’ultimo ha posto poi l’accento sulle varie iniziative di UNICEF finalizzate al rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU, tra cui vi è quello alla salute, da garantire a ogni bambino fin dalla nascita.

Il Baby Pit Stop è un’area a disposizione di genitori e neonati, gratuita, sicura e confortevole dove poter allattare o cambiare il pannolino.