Kellogg’s Better Days ha fatto tappa a Brindisi trasformando il campo da basket di Parco Maniglio in un’area rigenerata a favore della comunità, da vivere all’insegna dello sport e dell’inclusione. L’inaugurazione ha avuto luogo oggi, presso il playground riqualificato sito all’interno del rione Bozzano in Via Lussemburgo 6.

In questa occasione, Kellanova ha voluto onorare il lungo rapporto della città con il basket, sport che nel corso del tempo ha fatto breccia nella cultura e società brindisine, fino ad arrivare nel 2012 nella Lega A nazionale e a essere uno degli sport più seguiti in città. L’iniziativa di Kellanova si è inserita proprio in questo contesto, celebrando la grande vocazione sportiva della città e rafforzando il rapporto con la cittadinanza, a cui l’azienda ha restituito un’area riqualificata dove poter praticare sport e divertirsi ogni giorno.

L’evento di inaugurazione del campo di Parco Maniglio, patrocinato dal Comune di Brindisi, ha visto la partecipazione di Elisa Tudino, Activation Lead Italia di Kellanova e di due degli Ambassador di Kellogg’s Better Days, Giulio Maria Papi, atleta di basket in carrozzina della Nazionale Italiana e Giorgia Sottana, giocatrice di basket della Famila Basket Schio che, dopo il taglio del nastro – avvenuto alla presenza dell’Assessore alle Opere Pubbliche e Infrastrutture Gianluca Quarta e, dell’Assessore allo Sport Lidia Penta – sono scesi in campo con gli oltre 150 giovani cestisti locali presenti all’evento, e hanno parlato di alimentazione equilibrata e dello sport come strumento di inclusione.

“Ho sempre vissuto il campo da basket come un luogo per esprimere me stessa. Durante le tre tappe a cui ho partecipato, l’emozione più grande è stata ispirare e incoraggiare tante ragazze a inseguire i propri sogni, dentro e fuori dal campo. La diversità e l’inclusione sono il futuro non solo dello sport, ma anche e soprattutto della nostra società” ha dichiarato Giorgia Sottana, cestista della Famila Basket Schio.

È proprio questo, infatti, l’obiettivo di Kellanova ossia promuovere, attraverso lo sport, l’importanza della diversità e dell’inclusione per creare “Better Days” (giorni migliori) e una società in grado di celebrare tutte le differenze.

“Il basket è socialità, condivisione con gli altri e proprio per questo credo che sia lo strumento migliore per parlare di inclusione. Nelle prime due tappe e ora anche a Brindisi, ciò che mi ha reso più fiero è stato riuscire a promuovere tra i più giovani i valori che stanno alla base dello sport che amo, il basket in carrozzina, condividendo la mia storia e scendendo in campo con loro. Sono orgoglioso di aver fatto lo stesso con i brindisini.” Ha commentato Giulio Maria Papi, Ambasciatore del Comitato Italiano Paralimpico.

“A nome della città e di tutti i cittadini ringraziamo Kellanova per questa splendida iniziativa che ha per noi un duplice valore: da un lato celebra la vicinanza della città a questo meraviglioso sport, dall’altro restituisce alla comunità un luogo rigenerato di ritrovo e condivisione all’interno del Parco Maniglio che da sempre rappresenta un punto di aggregazione per i ragazzi e le famiglie brindisine. Siamo anche molti felici di aver ospitato in occasione dei Kellogg’s Better Days due grandi cestisti del calibro di Giorgia Sottana e Giulio Maria Papi che hanno contribuito a rendere questa giornata indimenticabile.” – ha dichiarato Gianluca Quarta, Assessore Opere Pubbliche e Infrastrutture del Comune di Brindisi.

Nel 2023, Kellanova ha riqualificato due campi da basket, rispettivamente a Milano e Reggio Emilia. Quest’anno l’azienda ha già riqualificato tre campi da basket a Pesaro (maggio), Torino (giugno) e oggi Brindisi. L’iniziativa di Kellogg’s Better Days proseguirà nelle città di Roma e Milano (settembre).

Kellanova (NYSE: K) è un'azienda leader a livello mondiale nel settore degli snack, dei cereali per la prima colazione, dei noodles e degli alimenti surgelati in Nord America, con un'eredità che risale a più di 100 anni fa.

In Kellanova, il nostro obiettivo è creare 'giorni migliori' e un posto a tavola per tutti.

