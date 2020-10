I Carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata lo scorso 10 agosto 2020 da un 24enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà un 49enne di Nola (NA), per truffa. In particolare, l’uomo ha incassato la somma 541,00 euro pagata dal querelante tramite bonifico sul proprio conto corrente, per la stipula di una polizza assicurativa on-line con una società risultata falsa.