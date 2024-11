Alle 4:00 di questa mattina, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta in zona Brancasi per un incendio divampato all’interno di un edificio conosciuto in passato come “ex Cantina Brancasi”, ora denominato “Pandora”.

Grazie alla rapidità dell’intervento, le fiamme sono state circoscritte, evitando che si propagassero all’intera struttura. L’incendio, che ha avuto origine in una pedana, ha causato danni all’impianto elettrico in una zona del capannone. Inoltre, l’intero stabile ha subito danni da fumo, inclusi gli uffici interni.

Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause del rogo. Al momento, non sono stati segnalati feriti, ma l’accaduto solleva preoccupazioni sulla sicurezza dell’edificio.