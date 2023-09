Nella tarda serata di giovedì 28 settembre, un incendio ha interessato il Centro Velico situato nella splendida riserva di Torre Guaceto. Le fiamme hanno rapidamente divorato una struttura di circa 200 metri quadri che custodiva materiale per imbarcazioni, vele, cordami e giubbini salvagente.

L’incidente ha richiesto l’intervento dei pompieri, che hanno lavorato instancabilmente per più di due ore per domare il fuoco. Per fortuna l’incendio non ha intaccato la riserva di Torre Guaceto.

La Scoperta dell’Incendio:

Le fiamme hanno fatto la loro comparsa poco dopo le 23:00 di giovedì, richiamando in loco gli operatori del Centro Velico. Sulle prime hanno tentato di estinguere le fiamme da soli ma, data l’entità delle fiamme, hanno chiamato i Vigili del Fuoco.

L’Intervento dei Vigili del Fuoco:

I pompieri sono giunti prontamente sul luogo dell’incendio e hanno lavorato incessantemente fino alle prime ore del mattino. Il loro intervento ha impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente ed ha limitato i danni al Centro Velico evitando conseguenze gravi per la riserva naturale.

Le Cause Ancora in Fase di Accertamento:

Al momento, le cause esatte dell’incendio sono oggetto di indagine. Una delle prime ipotesi suggerisce che l’incendio potrebbe essere stato innescato da un cortocircuito in un neon. Tuttavia, gli inquirenti stanno effettuando una revisione dettagliata per stabilire l’origine precisa dell’incendio e confermare o respingere questa teoria.

Il Centro Velico di Torre Guaceto:

Il Centro Velico di Torre Guaceto è un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro che si dedica alla promozione dell’insegnamento della vela. Situato sul versante brindisino della riserva, il centro organizza corsi di iniziazione e perfezionamento nella base nautica di Torre Guaceto, contribuendo a diffondere la passione per la vela tra gli appassionati di tutto il mondo.

Articolo implementato con il contributo di ChatGPT ed elaborato dalla Redazione di Brundisium.net