Un inquietante episodio ha scosso la tranquilla comunità di Cellino intorno alla mezzanotte.

Un’automobile, parcheggiata in via Vittorio Veneto, è stata distrutta dalle fiamme.

Sul luogo si sono recati i Carabinieri di Cellino San Marco ed i vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Secondo alcune testimonianze, che sarebbero suffragate da alcune videoriprese, l’incendio sarebbe stato appiccato da due giovani giunti in zona a bordo di uno scooter. Tuttavia, al momento non sono stati effettuati arresti.

La preoccupazione per la sicurezza a Cellino è palpabile. “Cellino è in paese insicuro,” ci scrive una donna che risiede nelle vicinanze del luogo dell’incendio. Questo sentimento di insicurezza è ulteriormente alimentato da una serie di incendi che hanno colpito sia le campagne circostanti che il centro abitato. “Tra incendi nelle campagne e in paese… si ha paura anche a parlare,” ha concluso la donna, esprimendo un diffuso senso di vulnerabilità tra i cittadini.