Massimiliano Oggiano, Presidente Commissione d’indagine sui servizi sociali del Comune di Brindisi, ha convocato la suddetta commissione per il giorno lunedì 27.12.2021 alle ore 15.00 presso il Salone Mario Marino Guadalupi.

All’ordine del giorno c’è l’audizione del Sindaco di Brindisi ing. Riccardo Rossi, del sindaco di San Vito dei Normanni prof.ssa Silvana Errico, dell’assessore si Servizi Sociali dott.ssa Isabella Lettori e del dirigente dei Servizi Sociali dott. Maurizio Moscara (componenti dell’Ambito servizi sociali Brindisi/San Vito dei Normanni) in merito alle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto la coop. Genesi appaltatrice dei servizi Polo e dei servizi ADI e SAD.

Scrive Oggiano: “Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto la cooperativa Genesi, che gestisce i servizi ADI e SAD da oltre 8 anni (Assistenza Domiciliare Integrata e Servizi a Domicilio) oltre che i servizi Polo (servizio affidi e mediazione familiare) da 6 anni per conto dell’Ambito territoriale dei servizi sociali BRINDISI-San Vito dei Normanni, necessitano di un opportuno approfondimento.

I lavori verranno svolti nell’ambito del mandato istituzionale della Commissione d’indagine dei Servizi Sociali per aprire spunti di riflessione sulla gestione del passato di importanti servizi a categorie fragili e dare un contributo costruttivo per le prossime determinazioni che sull’argomento in questione l’amministrazione comunale di Brindisi di concerto con quella di San Vito dei Normanni dovranno prendere.”