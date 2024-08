Momenti di paura in via Egnazia, dove una Toyota Yaris si è capovolta, per poi ritornare in posizione corretta sulla strada. L’incidente, avvenuto nella mattinata di oggi, avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, ma fortunatamente la giovane alla guida è uscita illesa.

Le cause dell’incidente rimangono al momento ignote, ma l’intervento tempestivo di una squadra dei Vigili del Fuoco, che si trovava casualmente nelle vicinanze dopo aver appena terminato il proprio turno di servizio, ha evitato il peggio. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, i Vigili del Fuoco hanno prestato le prime cure alla ragazza, che è stata trovata in stato di shock ma senza ferite gravi.

Un sospiro di sollievo per l’epilogo fortunato di quello che avrebbe potuto essere un incidente ben più drammatico. Spetta alla polizia locale accorsa sul posto chiarire la dinamica dell’accaduto.