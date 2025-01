Poco prima di mezzanotte, in viale Aldo Moro si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una moto e un’auto in sosta. Secondo le prime ricostruzioni, la moto, con a bordo due ragazzi di 19 e 15 anni, è scivolata sull’asfalto bagnato, andando a impattare contro un’auto parcheggiata.

Uno dei ragazzi è finito sotto il veicolo, ma fortunatamente è rimasto cosciente anche se è stato condotto all’ospedale Perrino per il forte dolore avvertito al torace.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.