Questa mattina, intorno alle 6:15, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni è intervenuta sulla strada provinciale 9, nel territorio del comune di Cisternino, per un incidente che ha coinvolto due automobili.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’intera area interessata, mentre i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario.

Sulle cause del sinistro sono in corso accertamenti.