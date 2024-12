Questa mattina, intorno alle 9.35, il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuto sulla complanare per la circonvallazione di Mesagne a causa di un grave incidente stradale. Nello scontro sono rimasti coinvolti un’autovettura della STP e un carro attrezzi.

Sul luogo dell’incidente si è reso necessario l’intervento di quattro ambulanze per soccorrere i feriti, che sarebbero quattro in totale. Le operazioni di messa in sicurezza sono state coordinate dai Vigili del Fuoco, che hanno supportato i sanitari e ripristinato le condizioni di sicurezza della carreggiata.

L’incidente ha causato rallentamenti alla viabilità, con forze dell’ordine presenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Restano ancora da accertare le cause dello scontro.