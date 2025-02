La squadra del distaccamento di Francavilla Fontana dei Vigili del Fuoco è intervenuta sulla SS7, nei pressi dello svincolo per Oria, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto: un’Opel Corsa e un’Audi A3.

L’intervento è stato necessario per soccorrere una donna rimasta bloccata all’interno dell’Opel Corsa e per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118.