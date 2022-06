Nota del consigliere regionale del Pd, presidente del Comitato della Protezione civile, Maurizio Bruno.

“Ciò che per me è lo sport l’ho detto e scritto tantissime volte. E’ un pezzo della mia vita, della mia formazione. E proprio per questo ho imparato, giorno per giorno, a comprenderne quelle sfaccettature forse meno visibili ma a mio giudizio più importanti.

Lo sport non è solo competizione e movimento. E’ salute, è socialità, è formazione. E’ uno strumento di crescita. Praticando sport, qualsiasi sport, un giovane apprendere l’importanza del sacrificio, della lealtà, della collaborazione, della cooperazione.

Per questo, una società che investe sullo sport, è una società che sta investendo sul futuro dei propri cittadini.

Ed è per questo che ho voluto organizzare per giovedì 16 giugno un incontro dal titolo: “Un territorio a misura di sport: pratiche sportive, spazi e impianti come strumento di rigenerazione urbana”.

L’evento si terrà nell’atrio di Castello Imperiali, a Francavilla, dalle 19:00 in poi. E saranno presenti, oltre al sottoscritto e al sindaco Antonello Denuzzo per i saluti istituzionali, alcune delle più importanti personalità sportive di tutto il nostro territorio.

Interverranno il presidente di Happy Casa Brindisi Fernando Marino, il presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì, il presidente regionale Fidal Giacomo Leone, il delegato CONI di Brindisi Mario Palmisano.

Con noi anche il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, assessore regionale proprio allo Sport, col quale affronteremo il tema dei finanziamenti in favore di eventi e impiantistica sportiva su tutto il territorio pugliese.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Antonio Celeste.

Associazioni e cittadini sono tutti invitati a partecipare per dare il proprio contributo a un dibattito sullo sviluppo di una realtà che deve crescere e affermarsi il più possibile per il bene delle presenti e future generazioni”.