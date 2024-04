Una squadra del Comando di Brindisi dei Vigili del Fuoco è impegnata per incidente stradale verificatosi nei pressi dell’ENI di Bozzano.

Il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo entrando a folle velocità all’interno del distributore e finendo la corsa contro un gabbiotto.

L’uomo risulta ferito ed è in stato confusionale. Il personale dei Vigili del Fuoco sta mettendo in sicurezza l’auto bonificando l’impianto elettrico in modo da evitare inneschi che risulterebbero pericolosi per l’intera area.