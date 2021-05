Sono online fino al 30 maggio sulla pagina Fb del Teatro Pubblico Pugliese i 10 video finalisti del concorso “Indovina chi viene a scuola”. Chi vuole può votare il preferito e i primi 3 video che otterranno più like vinceranno i biglietti per uno spettacolo in programma nella stagione 2021/2022 del Teatro Pubblico Pugliese.

Sono state 71 le scuole su tutto il territorio regionale coinvolte nel concorso dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, legato al progetto “Indovina chi viene a (s)cena”, sviluppato da Tpp e Ufficio scolastico regionale. Ben 140 gruppi di lavoro che dopo aver selezionato, dalla playlist video generale, l’evento streaming su cui lavorare, hanno incontrato virtualmente la compagnia e il regista e realizzato quindi la loro video-recensione di 3 minuti per un totale di 112 recensioni complessive prodotte.

La commissione selezionatrice, composta da Anna Puricella, giornalista de La Repubblica Bari, Giuseppe Antelmo della Casa dello Spettatore di Roma e Giulia Delli Santi, dirigente area attività teatrali del Teatro Pubblico Pugliese, ha dovuto visionare oltre 300 minuti di video prima di scegliere i dieci finalisti.

Numeri decisamente importanti, frutto anche dell’importante lavoro di formazione del pubblico fatto negli anni dal Teatro Pubblico Pugliese e del programma più ampio di attività di Teatro e Scuola che il Consorzio regionale per le Arti e la Cultura svolge per ogni Stagione su tutto il territorio regionale.

Tra i finalisti ci sono: il video delle ragazze e i ragazzi della 3AC del Lice De Sanctis di Trani dedicato al racconto “Paolo Grassi: visioni ed imprese di un impresario ideale” della Compagnia del Sole; il video della 3° Scienze umane economico sociale dell’IIS “Da Vinci – Agherbino” di Noci dedicato al racconto “Marina Abramović” della Compagnia Licia Lanera; il video della 1C e 2D della Scuola Secondaria di I grado “Alighieri-Tanzi” di Mola di Bari dedicato al racconto “Cafoni” dell’Associazione Culturale Ultima Fermata; il video della 5A Coreutico e 5E Scenografia del Liceo Artistico e Coreutico “Ciardo Pellegrino” Lecce dedicato al racconto “Il cavaliere senza terra” della compagnia AMA – Accademia Mediterranea dell’Attore; il video della 4LM del Liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri” di Lecce dedicato anche questo al racconto “Cafoni” dell’Associazione Culturale Ultima Fermata; il video della 1N del Liceo Lanza Perugini di Foggia dedicato racconto “Tra due padroni” della compagnia AVL; il video della 1C dell’Istituto Comprensivo Cappuccini di Brindisi dedicato al racconto “Non tutte le frise escono col buco” della compagnia Gruppo Motumus – Talìa – Scuola d’arte drammatica; il video della 4AL del Liceo Ettore Palumbo: Scienze Umane, Economico sociale e Linguistico di Brindisi dedicato al racconto “La licenza ovvero aspettando Tex” della Compagnia Teatro Menzatì; il video del gruppo “Le formiche della Fiore” della classe 1E della Scuola Tommaso Fiore Bari dedicato al racconto “Spiriti, streghe e folletti” della compagnia Anonima GR; il video della 2G del Liceo Scientifico “G.Salvemini” Bari dedicato al racconto “Enrico e Andrea” della Compagnia Malalingua.

Per votare basta andare sulla pagina fb del Teatro Pubblico Pugliese: https://www.facebook.com/teatropubblicopugliese, guardare i lavori e scegliere il proprio preferito.